Cette chanson du rappeur Logic a réduit le taux de suicide aux États-Unis

La musique sauve des vies, et la chanson de ce rappeur le prouve. Sortie en 2017, la chanson de Logic, un rappeur américain parle de la difficulté à s’exprimer lorsqu’on a des pensées suicidaires.



Ce lundi 13 décembre, le British Medicine Journal publie une étude sur l’effet de sa chanson 1-800-273-8255. Les chiffres du titre composent le numéro d’appel d’urgence de la ligne de prévention de suicides aux États-Unis. “J’ai fait cette chanson avec tout mon cœur, pour essayer d’aider les gens parce que je pense que la musique peut affecter nos vies”, déclare le rappeur à la chaîne CNN.





Le morceau évoque un jeune homme, harcelé, qui veut mettre fin à ses jours. Il finit par appeler le numéro d’urgence et discute avec une opératrice, interprétée par Alessia Cara. Ses mots de réconfort vont sauver la vie du jeune homme.