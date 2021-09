Cette nouvelle option WhatsApp va vous faire réagir

Les nouvelles options de Whatsapp

Et pour cause: WhatsApp aurait l’intention d'introduire les fameuses “réactions” similaires à celles déjà disponibles sur Facebook, son propriétaire, relate un site spécialisé.

Les utilisateurs de la messagerie instantanée devraient prochainement accéder à une fonctionnalité bien connue sur Facebook et Messenger: les “réactions”, annonce WABetainfo (voir tweet ci-dessus), relayé par Presse-Citron. L’option existe également sur Signal et, sous une autre forme, sur iMessage.

Sept réactions disponibles

Selon la source, WhatsApp offrira la possibilité de réagir de sept façons différentes, à savoir via des émojis puisés dans la collection familière: "pouce vers le haut”, “pouce vers le bas”, “sourire", “rire”, “colère”, “déception”, “surprise“, “coeur”, “pleurs”, etc. La fonctionnalité devrait être accessible aussi bien aux appareils iOS que sur Android et elle devrait également être compatible avec la version web. Aucune date n’a en revanche été évoquée.





Messages éphémères

Parmi les autres nouveautés imminentes, WABetainfo promet un “Disappearing Mode”, à savoir les messages éphémères très appréciés du jeune public. Selon cette source, le fondateur et CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, aurait confirmé l'information. Une autre option, “View Once”, devrait en outre permettre aux utilisateurs d’autoriser la lecture d’une photo/vidéo une seule fois avant la disparition du document de la conversation.