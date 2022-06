Cette province canadienne autorise désormais la possession de microdoses de drogue dure

Autorisation de microdoses de drogue au Canada

Tout comme les États-Unis, le Canada fait face à une crise des opioïdes sans précédent. Les chiffres des décès par overdoses sont en nette augmentation. Pour contrer cela, la Colombie-Britannique, à l’ouest du pays, a décidé de légaliser la détention de microdoses de drogue dure plus sûres que celles vendues sous le manteau.





Dans de nombreuses villes et états canadiens, les décès par overdose ont augmenté depuis le début de la crise sanitaire. Au Yukon, qui est pourtant le territoire le moins peuplé du Canada, on dénombre 23 morts en 2021. Ce qui représente une augmentation de 500% par rapport à l’année précédente, souligne Le Monde. Dans l’Alberta, les chiffres sont encore plus affolants: 576 personnes sont décédées rien que sur les six premiers mois de 2021.