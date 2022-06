Chaos au Stade de France: “J’ai vu des filles pleurer parce qu’elles ont été touchées par ces monstres”

Parmi les nombreux incidents qui ont éclaté en marge de la finale de la Ligue des champions au Stade de France samedi dernier, plusieurs cas d’agressions sexuelles ont été également rapportés par des témoins, supporters et policiers, présents sur place, rapporte Le Figaro.





Vols à l'arrachée, agressions, fraude “massive” de billets ou encore entrée forcée. Les incidents qui ont éclaté samedi soir aux abords du Stade de France sont encore dans toutes les mémoires. Mais selon des témoins, il y aurait également eu des agressions sexuelles.





Un policier: “C’est un truc de fou ce qui s’est passé”





Plusieurs témoignages ont été rapportés par nos confrères du Figaro. Notamment celui d'un policier présent sur le dispositif de sécurité à l'entrée du stade. “C’est un truc de fou ce qui s’est passé. Je n’avais jamais vu ça, des équipes de blédards de Barbès, de Saint-Denis…. J’ai vu des femmes se faire toucher la poitrine, ils ont arraché des sacs”, explique l'agent au quotidien.

Contacté, un syndicat policier confirme avoir eu “des remontées de terrain à ce sujet.” Il n’y a toutefois pas eu de dépôt de plainte ni d’interpellation. De fait, le parquet affirme “ne pas avoir été informé de faits de cette nature. Des témoins dénoncent des agressions sexuelles au Stade de France



«J'ai vu des filles de moins de 12 ans pleurer parce qu'elles ont été touchées par ces monstres»https://t.co/a9RGgPodqF — Le Figaro (@Le_Figaro) June 1, 2022 ”









“Un jeune a ciblé ma fille”

Le Figaro a relayé un autre témoignage, celui d'un supporter de Liverpool venu assister à la finale avec sa fille. “Un jeune en particulier a ciblé ma fille et a essayé de mettre son bras autour d’elle. Il était avec deux autres jeunes. Il a commencé à exiger qu’elle lui dise son nom d’utilisateur Snapchat. Il a continué en étant de plus en plus agressif et en essayant de l’attraper. Un fan de Liverpool, plus grand que moi, l’a protégée et a repoussé le gars. Ce fan a déclaré que ces gars avaient touché des filles et les avaient pelotées”, raconte ce père de famille anglais.