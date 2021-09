[Vidéo] Chedar Man ou l'ancêtre noir des Britaniques

Les preuves apportées par la science que l’ancêtre des Britanniques était bien accueilli par certains citoyens. Chez d’autres en revanche, cette information a créé une onde de choc et une avalanche de propos racistes. Mais seule la science a le dernier





Parmi ceux qui ont falsifié l’histoire et créée une hiérarchie entre les races mettant les Blancs au sommet de la pyramide, ont toujours du mal a accepté l’évidence. Et l’évidence c’est quoi ? C’est que l’Afrique est et demeure le berceau l’humanité et que les premiers habitants de la planète terre étaient Noirs.





Confrontés à la rudesse de la vie et l’instinct de survie aidant, ces premiers habitants sont partis de la terre africaine pour aller peupler tous les autres continents. Donc tous les peuples de la terre ont un ancêtre venu d’Afrique et Noir. En tout cas pour ce qui est de la Grande-Bretagne, une preuve supplémentaire a été apportée que l’ancêtre des Britanniques était noir. L’analyse et la reconstitution en 3 D des restes Cheddar Man le prouve à suffisance. Regardez cette vidéo.