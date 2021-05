[Photos] Chine-Afrique : L'édition 2021 du concours de vidéos courtes lancée ce vendredi à Pékin

L'édition 2021 du concours de vidéo et de photos Chine a été lancée en visioconférence ce vendredi 21 mai 2021, à Pékin, sur le thème : "Focus sur l'amitié sino-africaine pour un avenir meilleur". En partenariat avec le site Seneweb.com représenté par son Pdg Abdoulaye Salam Fall, cette troisième édition organisée par Beijing review et diffusée en direct sur de nombreuses plateformes en ligne et télévisions dans le monde, a été l'occasion pour les différents partenaires de magnifier l'état des relations sino-africaines.





Cet évènement "vise à célébrer l'amitié et la fraternité" entre la Chine et l'Afrique ", a d'emblée souligné l'ambassadeur du Sénégal en Chine qui s'est fait représenter. "En prenant cette belle initiative, le comité de suivi chinois Focat et le bureau des langues étrangères démontrent encore une fois la vitalité du partenariat sino-africain, qui, par delà la coopération politique et économique, a pour finalité de rapprocher davantage les peuples africains et chinois", réitère le diplomate. Non sans rappeler que "Dans un monde moderne où la communication reste un puissant moyen de diffusion des gestes et paroles, l'image a une fonction de raccourci pour communiquer plus vite et mieux se faire comprendre".





"Or, renchérit l'ambassadeur dans son discours, nul autre instrument de communication que la photographie et la vidéo n'est plus indiqué que les photographies et les vidéos pour illustrer la réalité de la manière la plus parfaite et ainsi permettre à l'opinion de recevoir une information saine et vérifiable".





Ont tour à tour pris la parole : le rédacteur en chef de la revue Beijing hebdomadaire M. Li Jianguo. M. Lu Cairong, directeur adjoint du bureau des langues étrangères de la République populaire de Chine. M. Wu Peng, secrétaire du comité chinois de suivi des actions du Forum Chine-Afrique, directeur de la division Afrique au ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. M. Martin Mpana, doyen du corps diplomatique africain à Beijing, M. Li Yafang, président de la revue hebdomadaire de Beijing représentant de la partie organisatrice.





Ont également pris part au lancement, Independent Media Group d'Afrique du sud au nom des parties africaines ainsi que le représentant des étudiants africains de Beijing.





Cette troisième édition coïncide avec le forum sino-africain co-présidé par le Sénégal et qui se tiendra à Dakar au début de mois de septembre 2021.