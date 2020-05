Chine: Premier cas de Covid-19 à Wuhan, depuis plus d’un mois

La ville chinoise de Wuhan a enregistré, ce dimanche, un cas de Covid-19, le premier depuis plus d’un mois, dans cette grande métropole d’où est apparue la pandémie, en décembre 2019.D’après Rfi, qui donne la nouvelle, le pays a même relevé le niveau de risque épidémiologique dans le quartier où est découvert ce nouveau cas au cœur de cette ville particulièrement meurtrie par le virus et placée pendant plus de deux mois en quarantaine, a annoncé la Commission nationale de la Santé.Wuhan n’avait plus recensé de nouveaux cas depuis le 3 avril.