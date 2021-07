[Vidéo] Chine: un immeuble de dix étages construit en 28h et 45 minutes









Un immeuble de dix étages est sorti de terre en 28 heures et 45 minutes à Changsha (Chine). Une vidéo montrant toutes les étapes clés de la construction a été mise en ligne le 13 juin dernier par Broad Group, l’entreprise à l’origine du chantier. L’édifice est en fait constitué de blocs géants fabriqués en usine avant d’être apportés sur place, assemblés, et raccordés à l’eau et à l’électricité.



Il a fallu à peine plus d’une journée au spécialiste du BTP Broad Group pour ériger un immeuble de 10 étages à Changsha (Chine). L’impressionnante équipe d’ouvriers aidés de trois grues a en effet construit le bâtiment en 28 heures et 45 minutes, rapporte le média spécialisé Dezeen relayé par Capital. Le chantier s’est déroulé sur «?la période la plus courte du monde?» pour un édifice de cette taille, a affirmé l’entreprise qui produisait au départ des climatiseurs.





Broad Group a mis en ligne sur YouTube dimanche 13 juin une vidéo du déroulement de la construction de l’immeuble baptisé Living Building. La société a qualifié la méthode choisie d'«?installation très simple sur site?». L’immeuble a en effet été construit en assemblant des blocs ressemblant à des conteneurs. Ces éléments mesurant 12 mètres de long sur 2,44 mètres de large et 3 mètres de haut avaient été préalablement fabriqués dans une usine.