Cinq disparus et des blessés dans une explosion sur un site chimique de Leverkusen

Explosion d'une usine chimique en Allemagne

Cinq travailleurs sont portés disparus et plusieurs ont été blessés, dont certains grièvement, dans l’explosion survenue dans une usine chimique de la ville de Leverkusen, dans l’ouest de l’Allemagne, a indiqué la société d’exploitation.

La cause de l’explosion, qui s’est produite à 9h40, n’a pas été déterminée, précise la société Currenta.





L’explosion a eu lieu dans un dépôt de réservoirs, provoquant un incendie. Une forte explosion a été entendue et un panache de fumée planait sur le site.





L’agence fédérale de protection civile et de secours en cas de catastrophe a classé l’incident survenu dans le parc chimique comme “extrêmement dangereux” et les services d’urgence ont exhorté les résidents locaux à rester à l’intérieur et à garder les fenêtres et les portes fermées.





Une autoroute très fréquentée a été fermée

La police demande d’éviter la zone et de garder les routes dégagées pour les services d’urgence. En raison des dommages importants, une autoroute très fréquentée près de Leverkusen a été fermée.





L’un des plus grands parcs chimiques d’Europe