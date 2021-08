Climat tendu en Turquie où le PKK est accusé d’avoir bouté les feux de forêts meurtriers

Le PKK Accusé de mettre le feu en Turquie

Les terroristes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) mettent-ils le feu aux forêts en Turquie? De nombreux médias turcs désignent cette organisation comme responsable des dizaines d’incendies qui touchent la côte. Des accusations qui créent un climat tendu dans le pays.





En Turquie, comme en Italie et en Grèce, les températures et la sécheresse font des ravages. Sur les 130 incendies qui se sont déclarés en six jours dans l’ensemble du pays et ont fait au moins huit morts, sept sont toujours actifs, a expliqué lundi la Direction des forêts, un organisme public turc.





Face à la progression du feu qui menace les villes d’Antalya, de Bodrum et de Marmaris (sud), des centaines de touristes et des habitants ont été évacués dimanche de leurs hôtels et domiciles. Plus de 1.100 personnes ont été évacuées par bateau, a annoncé dimanche le maire de Bodrum, Ahmet Aras, car les routes n’étaient pas praticables.





Le PKK visé

Des chroniqueurs sur les médias pro-gouvernementaux ont accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation considérée comme terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux, d’être derrière les incendies.





Mais ces accusations, relayées sur les réseaux sociaux, ont créé une atmosphère tendue dans certaines régions les plus gravement touchées. Les médias turcs ont diffusé les images d’une centaine d’habitants retenus par la police alors qu’ils tentaient d’attaquer deux personnes qu’ils tenaient responsables des incendies dans la ville de Manavgat.





Erdogan ne calme pas les rumeurs

Le président turc n’a pas calmé ce climat tendu qui règne en Turquie. Même s’il met en garde contre les “fake news”, Recep Tayyip Erdogan a rejeté vendredi les critiques et a également évoqué les soupçons d’une éventuelle origine criminelle pour les incendies.





“Une enquête est menée à propos des éventuels liens des incendies avec un acte de sabotage, de terrorisme ou de négligence”, a également affirmé lundi le ministre turc de l’Intérieur Suleyman Soylu. “Nous informerons l’opinion publique lorsque l’enquête sera achevée”, a ajouté M. Soylu.