Coca-Cola sponsor de la... COP27: “Du pur greenwashing”

“Le premier pollueur plastique du monde”, plus connu sous le nom de Coca-Cola, parrainera... la COP27, la conférence des Nations unies sur le climat. Une nouvelle qui ne passe pas auprès des militants écologistes, rapporte ‘The Guardian’, qui crient au ‘greenwashing’.





La prochaine conférence se tiendra du 6 au 18 novembre en Égypte, à Charm El-Cheikh, réunissant alors les gouvernements, business et organisations environnementales des quatre coins du monde afin de “tacler l’urgence climatique”.





“Greenwashing”

“Coca-Cola qui sponsorise la COP27, c’est du pur ‘greenwashing’. Sur quatre ans, lors de nos enquêtes annuelles sur les entreprises, nous avons constaté que Cola-Cola était le premier pollueur plastique au monde”, fustige Emma Priestland, coordinatrice pour ‘Break Free From Plastic’, association internationale contre la pollution plastique, auprès du journal britannique. “Il est stupéfiant qu’une entreprise aussi liée aux industries fossiles soit autorisée à sponsoriser une réunion aussi essentielle sur le climat.”





Une pétition a été lancée à Glasgow par une déléguée de la COP26, appelant à la fin du partenariat avec les entreprises, à commencer par le retrait de Coca-Cola de la liste des sponsors.





“C’est incompréhensible”, déplore John Hocevar, chargé de la campagne pour les océans de Greenpeace États-Unis, auprès de ‘The Guardian’. “Coca-Cola produit 120 milliards de bouteilles en plastique jetables par an – et 99 % des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, ce qui aggrave la crise du plastique et du climat”, ajoute-t-il. “Ce partenariat sape l'objectif premier de l’évènement que Coca-Cola cherche à sponsoriser.”





287 millions d’euros

L’accord a été signé par le gouvernement égyptien, qui s'est félicité pour cette nouvelle coopération durant la cérémonie qui se déroulait au Caire. “Ce partenariat va créer des opportunités partagées pour les communautés et les gens dans le monde et en Égypte", a déclaré Ahmed Rady, vice-président des opérations de Coca-Cola dans le nord de l’Afrique. Sur les réseaux sociaux, cette annonce a eu l’effet d'une bombe, accueillie avec “choc et déception”.





Unilever, multinationale de produits de grande consommation, était le partenaire principal de la COP26 l’an passé. Parallèlement, AG Barr, ayant conçu la célèbre boisson ‘Irn-Bru’, était le fournisseur exclusif de boissons ‘softs’ et d’eau durant deux conventions lors de la conférence se déroulant à Glasgow. Le sponsor de la COP26 avait engrangé 250 millions de livres (287 millions d’euros) de financement privé, rappelle The Guardian.





Le géant se défend

Coca-Cola a tenu à se défendre face aux critiques. “Nous partageons le même objectif: éliminer les déchets présents dans l’océan. Les efforts faits pour augmenter la prise de conscience autour de ce challenge sont très importants à nos yeux. Nous sommes prêts à faire notre part en mettant en place de nouveaux buts ambitieux, en commençant par le recyclage de chacune de nos bouteilles vendues d’ici 2030”, affirme la marque. “Notre soutien à la COP27 rejoint totalement notre nouvelle cible, qui est de réduire nos émissions de CO2 de 25% d’ici 2030, et de devenir une entreprise zéro carbone d'ici 2050.”