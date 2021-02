Coca-Cola va tester des bouteilles en papier

Coca Cola va tester les bouteilles en Papier

Coca-Cola va lancer en Hongrie, au cours du deuxième trimestre, un premier test de bouteilles en papier auprès de 2.000 consommateurs, a-t-on appris jeudi.

Le prototype de bouteille en papier a été développé grâce à un partenariat entre les scientifiques du centre de recherche et développement de Coca-Cola à Bruxelles et la société danoise The Paper Bottle Company (Paboco).





Cette bouteille en papier peut contenir aussi bien des boissons gazeuses que non-gazeuses.