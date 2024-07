Comment Bolloré et son empire médiatique ont porté l'extrême droite aux portes du pouvoir

Le milliardaire français Vincent Bolloré a mis son vaste empire médiatique au service de l'extrême droite. Tirant les ficelles en coulisses, l'homme d'affaires a orchestré une alliance entre la droite et l'extrême droite avant les législatives anticipée, œuvrant ainsi au succès du Rassemblement National.

Le chef des Républicains s’est effectivement attiré les foudres des cadres de son parti à l'annonce publique de cette alliance. Mais les relais médiatiques de Vincent Bolloré étaient prêts et n’ont pas tardé à prendre sa défense.

Le but de cette visite, révélée par Le Monde, était "d'orchestrer le ralliement de Ciotti au Rassemblement national (RN)", et d’anticiper le retour de bâton qu'il ne manquerait pas de provoquer. Car le milliardaire breton Vincent Bolloré a bâti un empire médiatique tentaculaire, précisément pour obtenir une telle alliance.

Ce scénario-là conduirait à la formation du premier gouvernement d'extrême droite en France depuis le régime de Vichy et la consécration du parti d'extrême droite, cofondé par le père de Marine Le Pen, Jean-Marie – condamné pour apologie de crime de guerre, puis pour antisémitisme – ainsi que par d'anciens Waffen-SS.

Quoique contestée par quasiment tous les poids lourds des Républicains, l’alliance Ciotti-Le Pen pourrait bien porter ses fruits, puisque le Rassemblement National, soutenu par Eric Ciotti et une poignée de ses partisans, est arrivé en tête du premier tour des législatives. Il pourrait même éventuellement décrocher la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale.

Unifier la droite française et la porter au pouvoir a toujours été son objectif principal, selon Alexis Lévrier, historien des médias à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Un tel dessein implique de faire tomber les barrières qui ont longtemps séparé la droite classique de l'extrême droite en trouvant "des hommes liges, comme Éric Ciotti", capables d'établir des passerelles, poursuit-il.

Malgré l'échec de sa tentative présidentielle, l'exposition médiatique d'Éric Zemmour a permis aux sujets de prédilection de l'extrême droite – immigration, criminalité, menace perçue de l'Islam – de dominer la conversation politique. Son discours a, en outre, contribué à brouiller la frontière entre la droite "traditionnelle" et l'extrême droite. De quoi offrir un terrain fertile à "l'union des droites", projet cher à Vincent Bolloré.

Le 13 juin, recevant dans son studio Éric Ciotti accompagné de représentants du RN et du groupe d'extrême droite rival Reconquête, Cyril Hanouna a appelé au téléphone Jordan Bardella, la nouvelle tête d'affiche du RN. Puis il a passé le combiné à son invitée de Reconquête, Sarah Knafo, en lui demandant de plaider pour une alliance auprès de Jordan Bardella. En vain.

"Eric Ciotti a écouté ses militants, ça arrive parfois pour un chef politique", a estimé Pascal Praud, l'un des présentateurs vedettes de CNews, la chaîne phare du magnat. Il a ainsi raillé les "chefs à plumes" de LR qui condamnent toute alliance avec le RN : "Une droite déconnectée du terrain, sans idée et sans avenir, qui décidément ne comprend rien à rien, et surtout pas ses électeurs."

"On sait pourtant que Vincent Bolloré a une méfiance à l’égard de Marine Le Pen, ce qui explique qu'il n'ait pas fait sa campagne en 2022, en raison du nom Le Pen et du programme à l'époque, qui était trop social à ses yeux", note Alexis Lévrier.





Mais avec Jordan Bardella, désigné comme Premier ministre potentiel par Marine Le Pen, le Rassemblement national a trouvé un candidat que Vincent Bolloré peut soutenir, analyse l’historien. De fait, la victoire de ce RN serait "sa victoire, ce pour quoi il a fondé son empire médiatique", explique Alexis Lévrier.





Le "Bernard-l'hermite" des médias

Catholique, profondément conservateur, Vincent Bolloré s'est imposé comme le "prédateur financier" le plus prospère de France : l’empire qu’il a bâti dans les secteurs du transport, des médias et de la publicité s'étend de l'Europe et l'Afrique.