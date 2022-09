Comment Charles III va être officiellement proclamé roi

En principe, Charles III sera proclamé roi ce samedi. Il accèdera ainsi au trône mais ne sera pas pour autant couronné dans l'immédiat.



Charles III devrait être proclamé officiellement roi du Royaume-Uni ce samedi au Palais Saint-James, résidence administrative officielle de la Couronne. La cérémonie se fera devant l'Accession Council, organe cérémoniel se réunissant pour proclamer officielement l'accession du successeur au trône.



Il est composé de membres du Privy Council, ou Conseil privé – un groupe de hauts députés, passés et présents, et de pairs – ainsi que de hauts fonctionnaires, de hauts commissaires du Commonwealth et du maire de Londres, Sadiq Khan.



En principe, 700 personnes ont le droit d'assister à cette cérémonie. Lors du dernier Accession Council, environ 200 personnes étaient présentes. Lors de cet évènement, la mort d'Elizabeth II sera annoncée par le président du Privy Council, en l'occurence Penny Mordaunt, députée conservatrice. Une proclamation sera lue à haute voix.





Le contenu de celle-ci peut changer mais il s'agit traditionellement d'une série de prières et de promesses pour féliciter l'ancienne monarque et s'engager à soutenir son successeur. Cette proclamation est ensuite signée par plusieurs personnalités dont la Première ministre, Liz Truss, l'Archevêque de Canterbury, Justin Welby et le Lord chancelier, Brandon Lewis.