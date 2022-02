Comment le don américain de vaccins contre le COVID contribuera-t-il à aggraver les inégalités mondiales

Le Don américain sur les vaccins Covid

À une époque où les pays riches du monde poursuivent leurs campagnes de vaccination de masse contre le virus Corona, les pays pauvres s'efforcent toujours de garantir des vaccins à leurs résidents. Bien que l'Organisation mondiale de la santé vise à envoyer environ deux milliards de doses aux pays en développement d'ici la fin de l'année, à travers l'initiative « COVAX », soucieuse d'une distribution équitable des vaccins, l'organisation craint que la corruption ne prévale dans la distribution des vaccins occidentaux aux monopoliser ces vaccins, au détriment des pays pauvres.





Selon les dernières nouvelles concernant la pandémie de Corona, où des représentants du cercle proche du président américain Joe Biden dans l'administration américaine, par le biais d'organisations de lobbying, ont proposé de vendre les places des pays en développement qui étaient déjà sur la liste d'attente pour acheter des vaccins, et en le contexte du sujet, les jeunes participant au Forum mondial de la jeunesse ont souligné l'impact de la pandémie de Corona affecte les droits de l'homme et l'importance de soutenir l'idée d'une distribution équitable des vaccins Corona aux pays pauvres et incapables, soulignant que les pays en développement sont plus touchés par la pandémie, et que cette crise est profonde et démultipliée en raison de la discrimination et de la corruption dans la distribution des vaccins dans les pays occidentaux.





En effet, la responsabilité de la répartition inéquitable des vaccins dans le monde n'est pas seulement portée par les pays occidentaux, mais elle peut aussi être imputée à l' initiative ayant pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 « COVAX », tant le secret et l'opacité dans son programme, il est difficile de comprendre combien de vaccins sont disponibles et lesquels seront disponibles, et dans quels pays et quand...ect. En outre, le manque d'informations publiques sur les dons des pays producteurs de vaccins entrave la distribution équitable des vaccins.