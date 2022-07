Commonwealth : Atepa plaide pour une adhésion du Sénégal

A entendre Pierre-Goudiaby Atepa, le Sénégal gagnerait davantage à adhérer au Commonwealth, cette organisation intergouvernementale de 56 États (depuis l’intégration du Gabon et du Togo) issus, pour l’essentiel, de l’Empire britannique. Dans les colonnes de Wal fadjri de ce mercredi, l’architecte estime que «les avantages d’ordre diplomatique, politique, économique et financier d’une appartenance au Commonwealth sont évidents».



Pour convaincre, Atepa compare l’organisation dont le chef est la reine Elizabeth II d’Angleterre avec la francophonie. Il signale que là où l’organisation dont la tête de pont est la France, avec ses 850 millions d’habitants, se fixe comme objectif premier la promotion de la langue française, le Commonwealth et ses 2,5 milliards d’âmes, vise «des objectifs essentiellement économiques».