Concours de vidéos courtes CHINAFRIQUE 2.0 : lancement officiel réussi !

ElisioBeneditoJamine,membre supérieur attaché à la politique, la paix et la sécurité de la mission permanente de l’UA en Chine.

CHINAFRIQUE, organisateur du concours, est une publication mensuelle de BEIJING REVIEW dédiée aux lecteurs africains. Son rôle en tant que véhicule pour une diffusion régulière d’informations sur l’Afrique a été loué par l’Union africaine, par la voix de son attaché supérieur à la politique, la paix et la sécurité de sa mission permanente en Chine, Elisio Benedito Jamine. « Je tiens à saluer cette initiative remarquable et à remercier les dirigeants de BEIJING REVIEW d’avoir investi leurs ressources et d’avoir créé cette importante plateforme qui peut être utilisée pour informer les personnes intéressées et partager des histoires positives sur l’Afrique », a-t-il fait valoir lors de cet événement.





AyandaHolo, Director of International Media Relations of the Government Communication and Information System, Afrique du Sud.





L’initiative fait aussi l’objet d’appréciation par Ayanda Holo, Director of International Media Relations of the Government Communication and Information System, Afrique du Sud. « Ce qui touche les individus, ce n’est pas ce qui se passe au niveau des tables de négociations commerciales, mais bien tout ce qui concerne la vraie vie », a-t-il indiqué. À ses yeux, ce concours représente un excellent moyen de resserrer les liens entre les peuples, « car il encourage les Africains qui ont visité la Chine à partager leurs contenus vidéo et leurs propres histoires ainsi que leur perception personnelle de la Chine ».