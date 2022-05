Condamné, interdit de territoire et reconduit en Albanie, il revient en France pour poignarder son ex-compagne

Un albanais revient en France pour tuer sa campagne

L’homme, un Albanais de 53 ans, avait pourtant été reconduit dans son pays d’origine en septembre 2021 pour violences sur son épouse. Il était en outre interdit de territoire pour une période de 2 ans. Il a malgré tout réussi à revenir en France clandestinement pour la poignarder, relate CNews.





Mis en examen pour tentative d’homicide, l’homme avait été condamné en juillet 2021 pour des violences graves sur son épouse, dont il est séparé. Incarcéré puis reconduit en Albanie à sa sortie de prison, à la fin du mois de septembre, il était interdit de séjour sur le territoire français “pour une durée de 2 ans”, révèlent Le Figaro et CNews. Ce 18 mai, il s’est présenté au domicile familial à La Rochelle (Charente-Maritime). Il “venait de revenir clandestinement en France”.





Il agresse alors son ex-conjointe une première fois, en présence de leurs enfants. À l’arrivée de la police, il prend la fuite mais... revient le lendemain pour lui porter “deux coups de couteau au thorax”. Son fils de 16 ans tente de s’interposer avec l’aide d’un assistant social. L’adolescent a d’ailleurs lui-même été blessé en cherchant à désarmer son père. L'homme a finalement été interpellé dans un village voisin quelques minutes après les faits.





Son épouse a été hospitalisée avec "un pneumothorax”. Son “pronostic vital était engagé”, selon Le Figaro, mais son état s’est heureusement stabilisé par la suite.