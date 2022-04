Confinement prolongé à Shanghai: des images montrent des enfants en quarantaine séparés de leurs parents

Les enfants confinés en Chine séparés de leurs parents

Le confinement des 26 millions d’habitants de la ville chinoise de Shanghai a été prolongé indéfiniment. Les autorités locales en ont fait état mardi, et ce, à cause de l’augmentation rapide du nombre de contaminations au Covid. Les images ci-dessous montrent comment les enfants en quarantaine sont séparés de leurs parents.





Avant de décider des prochaines étapes, les responsables de la santé attendront les résultats des tests massifs effectués lundi.

“C’est une course contre la montre et la situation est très tendue”, a déclaré mardi Gu Honghui, vice-chef du parti. Le couvre-feu dans la partie ouest de la ville devait initialement être en place de vendredi à mardi, mais il a été prolongé.





Pic d’infections en Chine

Plus de 16.000 nouvelles infections ont été enregistrées en Chine mardi, soit le nombre le plus élevé de cette vague et le chiffre le plus important depuis deux ans. Plus de 15.000 des cas positifs sont asymptomatiques. Rien qu’à Shanghai, 13.000 personnes contaminées et asymptomatiques ont été enregistrées ces derniers jours.





La Chine applique une stratégie stricte de “zéro Covid”, qui est mise à rude épreuve par la propagation du variant Omicron, plus contagieuse, et de la variante BA.2. Toute personne infectée en Chine est envoyée dans un hôpital ou un centre de quarantaine.