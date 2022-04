Confinés et désespérés, des habitants de Shanghai crient depuis leur appartement

Shanghai, des habitants confinés

Avec ses 26 millions d’habitants, la troisième ville la plus peuplée de la planète est devenue une ville fantôme. Depuis deux semaines, face à une recrudescence des cas Covid-19, la ville entière est placée en confinement. Les autorités visent la stratégie zéro Covid, une situation qui semble désespérer de plus en plus d’habitants.





Fait extrêmement rare dans un pays où toute protestation ou désapprobation à l’encontre du pouvoir: des résidents d’un quartier de Shanghai, complètement confiné, ont exprimé leur ras-le-bol en criant depuis leur fenêtre. Un son à glacer le sang.

Pour rajouter de l’angoisse à la situation, un drone survole le quartier afin de rappeler les mesures sanitaires aux citoyens. “Contrôlez le désir de liberté de votre âme”, diffuserait l'appareil, selon plusieurs sources.





Les habitants de Shanghai ne peuvent même pas sortir de chez eux pour se procurer des produits de première nécessité, ils tentent donc par tous les moyens de se faire livrer de la nourriture et de l’eau. Dans une autre vidéo qui a circulé en ligne, des habitants du district de Songjiang avaient pénétré dans un supermarché et emporté des cartons de nourriture.





Enfin, des images montrent également des personnes brandissant leurs poings en l’air devant ce qui semble être des employés du gouvernement portant des combinaisons de protection blanches à capuche.





Face à cette situation, les autorités ont tout de même lâché un peu de leste en autorisant certains habitants de Shanghai à sortir de chez eux mardi. Les heureux élus seront ceux des quartiers de Shanghai qui n’ont pas connu de cas depuis au moins deux semaines. Ils pourront se rendre dans toute autre zone n’ayant pas connu de nouveaux cas pendant cette période. De plus, les autorités ont annoncé que certains marchés et pharmacies allaient également rouvrir.





Le gouvernement chinois a signalé 24.659 nouveaux cas jusqu’à minuit lundi, dont 23.387 ne présentant aucun symptôme. Ce chiffre inclut 23.346 cas à Shanghai, dont seulement 998 présentaient des symptômes. À Shanghai, plus de 200.000 cas ont été signalés dans la dernière vague d’infections, mais aucun décès parmi eux.





Les États-Unis obligent leur personnel à partir

Inquiets pour le “bien-être” des citoyens américains, les États-Unis ont annoncé mardi avoir ordonné aux employés non-essentiels de leur consulat de quitter Shanghai, sur fond de flambée épidémique et de strict confinement dans la métropole.





Comme cité précédemment, certains Shanghaïens qui éprouvent des difficultés à se ravitailler en nourriture.





Autre mesure controversée: les personnes testées positives au coronavirus, même asymptomatiques, sont placées à l’isolement dans des centres de quarantaine improvisés - au confort et à l’hygiène parfois rudimentaires.





C’est dans ce contexte que Washington a “ordonné” le départ de Shanghai de son personnel non-essentiel “en raison de l’épidémie de Covid-19 en cours”, a indiqué mardi dans un communiqué un porte-parole de l’ambassade des États-Unis.





Le nombre de personnes concernées par cette décision n’est pas connu et il n’était pas clair dans l’immédiat si un départ de Shanghai signifiait une sortie du territoire chinois.





“Les Etats-Unis n’ont pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger, y compris du personnel de la Mission Chine et de leurs familles”, précise le texte.