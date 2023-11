Conflit israélo-palestinien : Idrissa Guèye appelle à un cessez-le-feu

Everton peut dire merci à son international sénégalais. Pour le compte de la 12e journée de Premier League, Idrissa Gana Guèye a été le héros des Toffees, lors de leur rencontre contre Crystal Palace. Alors que le score était à deux buts partout, Guèye a surgi, marquant le 3e but synonyme de victoire.





Cependant, au lieu de se concentrer uniquement sur sa performance, le milieu de terrain de 34 ans a utilisé son compte X pour partager un message poignant.





Sur les réseaux sociaux, le milieu défensif a écrit : « CEASEFIRE (Cessez-le-feu). » Après avoir rappelé son but décisif, il a exprimé sa fierté tout en partageant son inquiétude profonde face à la situation mondiale. « Chaque jour, des innocents, victimes d'un conflit, vivent dans la détresse et la peur. Un cessez-le-feu est plus que nécessaire », a-t-il plaidé.





Le champion d'Afrique 2021 a précisé que la gravité de la situation dépasse les barrières religieuses. « Condamner la violence et les préjudices causés aux victimes civiles n'est pas une question de judaïsme, de christianisme, d'islam ou de tout autre religion. C'est simplement l'humanité. Chaque vie est précieuse, et tous les efforts doivent être faits pour protéger les innocents ».





Idrissa Guèye a appelé à l'unité, invitant les gens à se joindre à lui pour partager ce message de paix. « Ensemble, faisons entendre nos voix pour protéger chaque vie innocente », a-t-il conclu.