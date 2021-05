Conflit israélo-palestinien : Le Conseil supérieur Khadriya pour l’Afrique soutient la Palestine

Regroupant le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Gabon, le Conseil Supérieur Khadriya pour l’Afrique (CSKA) condamne « vigoureusement le génocide qu'Israël est en train de perpétrer contre les Palestiniens musulmans et chrétiens ». Il l’a fait savoir dans sa déclaration de soutien au peuple palestinien. « Devant les atrocités vécues au quotidien, à la tuerie des vieillards, des femmes et d'enfants, devant les brimades et les humiliations subies de façon quasi-permanente par nos frères musulmans de la Palestine, nous exprimons toute son indignation et condamnons avec la dernière énergie ces attaques répétées d'Israël, déplorons ces morts et blessés et lançons un appel solennel à tous les Hommes épris de justice et de paix à s'engager pour une solution définitive à ces injustices et cette souffrance du peuple palestinien », lit-on dans le document signé par Cheikh Ousmane Diop.





Cette association supranationale de concertation et de réflexion de s’engager, pour sa part, à ne ménager aucun effort pour apporter soutien et réconfort aux frères musulmans de la Palestine.





« Les violations flagrantes des droits inaliénables du peuple palestinien et l'agression de leurs lieux de prière sont des crimes contre l'Humanité, condamnables au regard de la morale et des lois internationales. Sous le regard complice de l'Occident, Israël est en train de commettre un Holocauste contre les Palestiniens. L'Occident, de par son immobilisme et pour se faire pardonner sa lâcheté historique qui a conduit aux camps d'extermination et se donner bonne conscience, laisse mourir des centaines d'innocents faussement assimilés à des terroristes », indiquent les membres.





Et de «manifier la détermination et le courage du vaillant peuple palestinien et d’exiger sans délais la fin des bombardements sur les territoires occupés palestiniens et un embargo économique sur Israël par la communauté internationale ».





Pour autant, ils invitent le Conseil de Sécurité de l'ONU, les États Unis d’Amérique, la France, l’Allemagne, la Russie, la Chine, les grandes puissances en général et l’OCI et le Sénégal en particulier, à peser de tout leur poids sur l’Etat sioniste, pour qu’enfin, le peuple martyr de Palestine qui continue de subir des violations et des bombardements tous azimuts par l'Etat d'Israël, soit libre et indépendant.