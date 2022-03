Conflit russo-ukrainien : Washington freine les négociations selon Moscou

Quatre jours après le début des opérations militaires russes en Ukraine (le 24 février), les deux États avaient accepté de s’asseoir à la table des négociations dans le but de trouver une solution à cette guerre. Côté russe, on exige à l’Ukraine de mettre un terme à toute volonté d’intégrer une organisation militaire dont l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Une condition inacceptable pour Kiev qui la considère comme « ingérence dans sa souveraineté ».



Mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, pense que les États-Unis seraient derrière ce refus : « J’ai toujours l'impression que les Américains forcent probablement la main de la délégation ukrainienne et ne lui permettent pas d'accepter les exigences minimales ». Le chef de la diplomatie russe, qui s’est exprimé dans un discours prononcé aujourd’hui, a tout de même précisé que le processus suit son cours « malgré les obstacles ».