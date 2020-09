Contaminée par le Covid, elle est interpellée sur la plage parce qu’elle ne respecte pas sa quarantaine

Une jeune fille interpellée sur une plage

Les images font le tour de la toile. Une jeune surfeuse qui avait été testée positive au Covid-19 a été interpellée par la police basque en Espagne parce qu’elle ne respectait pas sa quarantaine. Elle a été inculpée pour “désobéissance grave”. La scène se passe à Saint-Sébastien, sur la plage de la Conha.





On y voit deux policiers de l’Ertzaintza, la police du Pays basque espagnol, vêtus d’une combinaison de protection, emmener une jeune femme, sous le regard quelque peu médusé des baigneurs et touristes. Sur les réseaux, la surprenante arrestation tourne en boucle. Placée en détention pour “désobéissance grave” Selon les informations du Diario vasco, les forces de l’ordre ont appris la nouvelle par un particulier et ont dû intervenir sur la plage de la Concha.