Contre 18.000 euros, et pour l’amour de la science, êtes-vous prêts à rester alité durant un mois?

Contre 18.000 euros, et pour l’amour de la science

Dans le cadre d’une étude clinique sur les effets de la micropesanteur simulée, l’Institut de Médecine et Physiologie Spatiales de Toulouse cherche des volontaires prêts à rester alités durant soixante jours pour l’amour de la science et de l’espace... mais aussi contre une indemnisation de 18.000 euros.





Pour préparer les futurs vols spatiaux, l’Institut de Médecine et Physiologie Spatiales de Toulouse (MEDES) dirige régulièrement des études grâce à l’aide de volontaires. La prochaine, qui sera menée dès le printemps, s’intitule “Bed rest with artificial gravity and cycling exercise” (BRACE).





Douze personnes seront sélectionnées. Parmi celles-ci, quatre devront faire du vélo en étant parfois soumis à la centrifugeuse, quatre autres feront du vélo sans contrainte, tandis que les derniers n’auront rien à faire et resteront allongés sur un lit incliné à six degrés (la tête plus bas que les pieds) toute la journée, et ce, durant un mois. Ces derniers “serviront de témoin”, indique Arnaud Beck, l’un des médecins de l’étude, au site 20 Minutes.





L’objectif de cette étude fiancée par l’Agence spatiale internationale et le CNES est “d’étudier, chez des hommes en bonne santé, les mécanismes d’adaptation à soixante jours de micropesanteur simulée et d’évaluer les effets de deux moyens de préventions (appelées contre-mesures) sur cette adaptation”, peut-on lire sur le site de l’Institut de Médecine et Physiologie Spatiales de Toulouse.