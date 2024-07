Contre les frappes russes, la Pologne propose d’étendre ses propres défenses antimissiles vers le ciel ukrainien

Alors que va s’ouvrir un nouveau sommet de l’OTAN à Washington, la Pologne prend les devant et signe avec l’Ukraine un traité de coopération pour 10 ans. Celui-ci mentionne la livraison de nouveaux avions, mais aussi l’interception des missiles russes par les Polonais. Ce qui pourrait faire une grosse différence.



Le monde se retrouve face à une nouvelle preuve sanglante de la brutalité du régime de Poutine. Une attaque coordonnée estimée à 40 projectiles a frappé plusieurs villes, et en particulier plusieurs hôpitaux, dont un pour enfants, faisant au moins 38 morts. Une attaque meurtrière contre des civils, qui pourrait bien faire pencher quelques balances, alors que le conseil de sécurité de l’ONU se réunit ce mardi, et qu’un sommet de l’OTAN ouvre à Washington.



Le président ukrainien Zelensky réclame de nouvelles défenses antiaériennes pour protéger le territoire et surtout les populations civiles, et si des promesses en ce sens ont été évoquées, c’est de Pologne que vient une proposition inattendue. Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui rencontrait Zelensky avant le départ de celui-ci pour Washington, a estimé que son pays pouvait étendre le rayon d’action de ses propres défenses antiaériennes au-delà de la frontière.

Des défenses polonaises actives dans le ciel ukrainien



Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un nouvel accord de coopération en matière de sécurité entre les deux pays. La Pologne s’engage ainsi à soutenir l’Ukraine pour les 10 ans à venir, ce qui n’est pas rien, alors que le gouvernement précédent de Varsovie menaçait de revenir sur l’aide accordée à son voisin.



Le texte, publié sur le site de la présidence ukrainienne, mentionne explicitement la possibilité pour les Polonais d’intercepter les missiles et les drones dans l’espace aérien ukrainien, s’ils semblent menaçants pour leur propre territoire. Ce qui est sujet à interprétation, et pourrait donc contribuer à sanctuariser l’est du pays.



Le texte mentionne aussi une coopération accrue des industries de la défense, ainsi que la création d’un hub logistique pour maintenir l’effort de guerre, mais aussi une “légion ukrainienne”, note le média kiévien Defense Express. On peut supposer qu’il s’agit là d’un soutien aux volontaires étrangers qui ont rejoint l’armée ukrainienne.





Il convient de noter que ce document ne fait que définir l’intention de travailler dans cette direction, rappelle le média ukrainien. Les actions futures de la Pologne dépendront de la coordination avec les autres États membres de l’OTAN.