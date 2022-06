Coopération Union-Européenne-Sénégal : Les points Phares du dialogue

Les échanges entre le Sénégal et l’Union Européenne ont été franches et soutenues. L’essentiel étant de se poser la question et de trouver des solutions. « Il s’agit de se mettre d'accord sur le diagnostic et la solution des questions migratoires et des échanges commerciaux » a expliqué le ministre des Affaires étrangères.

Les échanges ont tourné autour de ces deux points fondamentaux. Les deux parties ont reconnu que la situation de la migration au niveau du Sénégal et de l'Union européenne est une question difficile pour tout le monde. « Elle doit être combattue par tous et pour tous. L’immigration irrégulière ne peut pas être la solution. Il faut la combattre mais en même temps ouvrir celle régulière. C’est d’ailleurs dans ce contexte que l’Union Européenne est interpellée sur la question des visas » a dit le ministre des Affaires étrangères.

Selon ce dernier, les mécanismes existent. Ils vont être examinés par les deux parties qui vont les performer. L'idée, c'est d'amener les candidats à l'émigration à ne pas mettre en péril leur vie en bravant l'océan et ou la méditerranée ou encore en s'engageant par la voie terrestre en tentant de traverser le désert.

Pour ce faire, il faudra assurer à ces populations un financement conséquent qui leur permettra de s'insérer dans le circuit socio-économique au Sénégal. Des solutions sont entamées en interne et en coopération avec l’Union Européenne.

S’agissant des échanges commerciaux, l'Europe est le premier partenaire en volume d’échanges avec le Sénégal. « Il ne suffit pas de s’arrêter à ce niveau, il faut chercher les moyens de les booster. Aujourd’hui, nous en sommes à un niveau de 1700 milliards. Mais il faut plus et toutes les deux parties sont d’accord qu’il faut faire mieux », a noté le ministre. Elle ajoute que le Sénégal a émis le souhait d’avoir plus accès aux marchés européens pour vendre ses produits. De la même manière, l'Union européenne souhaite que ses investisseurs soient plus en sécurité chez-nous.