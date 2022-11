COP 27 : Face aux réticences occidentales, Macky Sall défend l'exploitation du gaz

Macky Sall à la Cop 27

Après la sortie, hier, du Chancelier allemand, Olaf Scholz, qui sonnait comme un réquisitoire contre les énergies fossiles, Macky Sall a profité d’un panel initié par le Président espagnol Pedro Sanchez, en marge de la COP 27, pour défendre à nouveau l’exploitation du gaz. “L’exploitation du gaz que certains veulent arrêter au motif de lutter contre le réchauffement climatique, est pour nous un facteur de résilience, lorsqu’elle se substitue à la coupe de bois ou au charbon de bois pour la cuisson ou d’autres usages, a plaidé Macky Sall. Il nous faut donc travailler ensemble dans un esprit d’ouverture prenant en compte la diversité des situations pour réaliser nos objectifs communs”.





Le Président en exercice de l’Union Africaine appelle “à promouvoir une transition énergétique juste et équitable, qui prenne en compte les besoins particuliers de l’Afrique”.