COP26 : la Chine et les États-Unis annoncent un accord pour «renforcer l'action climatique»

À deux jours de la fin de COP26 à Glasgow, la Chine et les États-Unis ont annoncé un accord surprise. Dans une déclaration conjointe, le deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre s'engagent à « renforcer l'action climatique ».



Pékin et Washington ont annoncé ce mercredi 10 novembre, une capitale après l'autre, dans le cadre de la COP26 à Glasgow, qu'ils étaient tombés d'accord dans les grandes lignes sur le climat. De quoi relancer les espoirs d'aboutir à un résultat, deux jours avant la fin de cette conférence internationale en Écosse.



Le deux principales puissances mondiales, puissances industrielles, s'engagent à faire plus pour lutter contre les gaz à effet de serre. Sans plus de détails pour l'instant, la Chine et les États-Unis souhaitent « prendre des mesures renforcées pour relever les ambitions pendant les années 2020 ».



Et de réaffirmer leur attachement aux objectifs de l'Accord de Paris de 2015, à savoir un réchauffement « limité bien en deçà » de 2°C par rapport à l'ère préindustrielle, et même si possible à 1,5°. À l'heure actuelle, selon l'ONU, le monde se trouverait sur une trajectoire de réchauffement de 2,7°C d'ici à 2100.





Les deux rivaux pour l'hégémonie mondiale s'engagent par ailleurs à tout faire pour que le rendez-vous de Glasgow trouve « une issue ambitieuse, équilibrée et inclusive sur l'atténuation (des émissions, NDLR), l'adaptation et le soutien » à apporter aux pays pauvres pour y parvenir.