COP26 : la Russie, absente à Glasgow, change de discours sur le climat

Vladimir Poutine ne sera pas à la COP26 qui s’est ouverte à Glasgow. La Russie, très dépendante des énergies fossiles, est le 4e pollueur au monde et, longtemps, le pouvoir a perçu le réchauffement climatique avant tout comme une opportunité. Mais, désormais, le discours change.







Longtemps, Vladimir Poutine a été classé au rang des climato-sceptiques ; sceptique sur l’origine humaine du réchauffement et focalisé avant tout sur la croissance. « Qui se plaindrait vraiment de quelques degrés de plus », disait le président russe il y a quelques années. Le maître du Kremlin vantait alors les chances offertes par la fonte de l’Arctique : l’exploitation de gaz, de pétrole, de produits miniers, l’ouverture de nouvelles voies navigables.