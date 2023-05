Corée du Nord : Prison à vie pour un bébé de 2 ans

En Corée du Nord, un enfant de 2 ans a été condamné à la réclusion à perpétuité avec ses parents. C’est ce que révèle un rapport sur la liberté religieuse internationale du département d’Etat américain. Selon le média britannique, The Mirror qui rapporte l’information, l’enfant a écopé de cette sentence parce que ses parents ont été surpris en possession d’une Bible.



Ils risquent la peine de mort



Il figurait parmi les 70.000 chrétiens emprisonnés en Corée du Nord pour leur foi. Le rapport du département d’Etat américain indique que les chrétiens coréens surpris avec une Bible, risquent la peine de mort et leurs familles y compris les enfants sont condamnées à la réclusion à perpétuité.



Selon le document, les chrétiens seraient perçus comme « une classe hostile » et une « menace sérieuse pour la loyauté envers l’Etat ». Officiellement la Corée du Nord garantit à son peuple la liberté religieuse dans sa constitution et le régime met en avant les églises construites à Pyongyang comme preuve.