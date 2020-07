Coronavirus en France : 27 morts depuis vendredi, la situation épidémiologique reste "stable"

La France compte désormais 29 920 décès du coronavirus depuis le début de l’épidémie. Si la situation est stable sur le territoire, en Guyane, elle reste "préoccupante"







La France a enregistré 27 nouveaux décès liés au Covid-19 depuis vendredi dans les hôpitaux, portant à 29 920 le nombre total de morts depuis le début de l’épidémie, a annoncé lundi la Direction générale de la Santé (DGS).





Le bilan dans les Ehpad (arrêté actuellement à 10 497 décès, pour 19 423 morts en hôpital) sera actualisé mardi.













Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continue parallèlement de baisser avec 548 malades concernés, soit 25 de moins que vendredi.









Au total, 7 850 personnes sont hospitalisées pour cette infection (98 nouvelles admissions, dont 10 cas graves, mais un solde de –140 en trois jours).





Préoccupation en Guyane

La circulation du virus en Guyane reste toujours "préoccupante", souligne le ministère.





Les trois hôpitaux de cette région d’Outremer ont annoncé dimanche avoir déclenché leur "plan blanc" pour faire face à l’accélération de l’épidémie, tandis que le gouvernement a annoncé la venue d’un "directeur de crise".





La Guyane comptait samedi 4 913 cas avérés de Covid-19, dont 129 patients hospitalisés, 23 en réanimation, et 16 décès.





127 foyers actifs





Sur le reste du territoire national, "la situation épidémiologique est stable", indique la DGS, qui reste toutefois attentive "à l’apparition de potentiels 'clusters’, dus notamment aux rassemblements familiaux ou festifs en cette période estivale".





324 foyers de cas groupés ont été identifiés depuis le 9 mai, dont 3 nouveaux. 197 sont désormais "clôturés" tandis que 127 sont toujours actifs.





La DGS rappelle "l’utilité de l’application StopCovid dans la lutte menée contre l’épidémie" et "encourage l’ensemble des Françaises et des Français à la télécharger", soulignant qu’elle "permet de faire gagner un temps précieux dans la recherche des personnes contact et de briser vite les chaînes de contamination".