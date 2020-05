Coronavirus : Haïti reçoit la première livraison de matériel médical commandé à la Chine

Haïti a reçu le 7 mai le premier des cinq avions-cargos remplis de matériel médical commandé à la Chine. Plus de 460 tonnes d’équipements au total vont être réparties dans les hôpitaux et centres de santé du pays qui manquent cruellement de moyens. L’épidémie n’en est qu’à ses débuts dans le pays de la Caraïbe. Le dernier bilan des autorités fait état de 108 cas et 12 décès.











Président, première dame, ministres et cellule scientifique : les officiels ont été nombreux à assister au déchargement des premières tonnes de matériel à l’aéroport ce 7 mai. Jovenel Moïse a annoncé qu’outre ces lits, respirateurs, lunettes et masques, l’État avait passé une nouvelle commande. « Nous avons passé une commande d’oxygène : 2 500 bouteilles et neuf générateurs d’oxygène, a-t-il déclaré. Ce matériel aussi va arriver dans le pays. Pourquoi cela ? Pour sauver des vies ».









Comme toute la délégation, le président haïtien portait un masque. Il veut prêcher son utilité à tous les citoyens. « Je sais qu’il y a beaucoup d’informations sur les projections, sur les nombres possibles de cas et le nombre de morts, a ajouté Jovenel Moïse. Mais je dois vous dire aujourd’hui que le nombre de cas et le nombre de morts dépendent beaucoup de vous, de votre comportement : mettre un masque peut sauver votre vie, celle de ceux que vous aimez, vos amis, celle d’un autre compatriote ».





À partir du lundi 11 mai, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics en Haïti. La sanction en cas de non-respect n’a pas été précisée par le gouvernement.