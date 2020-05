Coronavirus: Le bilan aux USA dépasse les 75.000 morts, selon un décompte Reuters

Bilan du nombre de morts au Covid-19 aux Usa

L’épidémie de coronavirus a causé plus de 75.000 décès aux Etats-Unis, montre un décompte de Reuters jeudi basé sur des données officielles, soit le plus lourd bilan dans le monde de la crise sanitaire.





Depuis mi-avril, malgré les efforts pour ralentir la propagation du nouveau virus, une moyenne de 2.000 décès sont recensés quotidiennement à travers le pays.





Plus de 1,25 million de cas de contamination ont été confirmés, et de nouvelles infections continuent d’être signalées à un rythme croissant dans de nombreux Etats américains dont l’Illinois, le Maryland, le Minnesota, le Tennessee, le Texas et la Virginie, montrent le calcul de Reuters et une analyse des données de traçage de l’épidémie.





Lisa Shumaker; version française Jean Terzian