Coronavirus: le Brésil devient le cinquième pays avec le plus de morts

Le Brésil est devenu vendredi le cinquième pays ayant enregistré le plus de décès du coronavirus, avec 27.878 morts selon le ministère de la Santé, devançant l'Espagne. Le géant sud-américain a connu une nouvelle journée à plus d'un millier de morts (1.124 en 24 heures), et un nombre record de contaminations, avec 26.928 en une journée, ce qui porte le total à 465.166 depuis le début de la pandémie. Les quatre pays officiellement les plus endeuillés sont les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et la France.