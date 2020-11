Coronavirus: le Portugal va décréter l'état d'urgence sanitaire

Le gouvernement portugais a l'intention de décréter l'état d'urgence sanitaire pour se donner les coudées franches et pouvoir prendre des mesures plus restrictives afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé lundi le Premier ministre Antonio Costa. « Nous proposons que soit déclaré l'état d'urgence à caractère préventif, pour lever les doutes juridiques » que pourraient susciter les mesures prévues par le reconfinement partiel annoncé samedi et qui entrera en vigueur mercredi, a précisé le chef du gouvernement socialiste à l'issue d'un entretien avec le président de la République. C’est au président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, à qui il revient de déclarer l'état d'urgence après consultation du Parlement.