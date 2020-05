Coronavirus : les banques européennes tiendront-elles le choc ?

La crise économique causée par le coronavirus va dégrader la qualité des actifs des banques européennes. C’est ce qui ressort d’un rapport publié ce lundi 25 mai par l’Autorité bancaire européenne (EBA). Cette dernière estime pourtant que les banques vont pouvoir amortir le choc grâce à leurs capitaux propres, accumulés ces dernières années.





Selon le régulateur européen, les volumes de prêts non performants de l’ensemble du secteur bancaire européen risquent d’exploser. Ils pourront même atteindre le niveau enregistré au lendemain de la crise des dettes souveraines. Les banques risquent donc de subir des pertes significatives à causes de ces prêts non remboursables.





Mais contrairement à la situation lors de la crise financière de 2008, les banques européennes ont aujourd’hui plus de fonds propres. Ces derniers ont été constitués avant la pandémie et s’élèvent à 430 milliards d’euros, soit un volume suffisant pour couvrir les pertes liées à la montée attendue des créances irrécouvrables.





Solidarité européenne entre le Nord et le Sud





Cependant, certains établissements bancaires sont plus vulnérables que d'autres. Particulièrement ceux des pays durement touchés par la pandémie, comme l'Italie et l'Espagne.





Pour protéger ces banques, José Manuel Campa, le président de l'Autorité bancaire européenne préconise une plus forte solidarité au sein de l’Union européenne. En d’autres termes, il souhaiterait que les pays riches du Nord, comme l’Allemagne, soutiennent les établissements financiers des pays en difficultés du sud de l'Europe.