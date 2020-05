Coronavirus : un bébé est mort du Covid-19 en Suisse

C’est la première victime de cet âge en Suisse.





Pour la première fois depuis le début de l'épidémie du Covid-19, un nourrisson est décédé de la maladie en Suisse, après avoir été contaminé à l'étranger, a annoncé le ministère de la Santé vendredi.





«Ce décès ne concerne pas un écolier, c'est un nourrisson qui est décédé», dans le canton d'Argovie dans le nord du pays, a déclaré un représentant de l'Office fédéral de la santé publique, Stefan Kuster, au cours d'une conférence de presse.





Ce n’est pas le premier bébé à décéder du Covid-19 dans le monde. Fin mars, un enfant de moins d’un an est décédé dans l’Illinois, aux Etats-Unis. Quelques jours plus tard, c’est un nourrisson de six semaines qui est mort de la maladie dans le Connecticut, un autre Etat américain.