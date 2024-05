Corruption, abus de biens sociaux, escroquerie : une grande entreprise belge dans la tourmente au Tchad

Corruption, abus de biens sociaux... les justices belge et française sont saisies d’un dossier explosif concernant CFE, une filiale du géant belge Ackermans & van Haaren, écrit Le Soir dans son édition de mardi.





La présidence tchadienne n’a jamais réglé l’intégralité de la facture d’un hôtel inauguré en 2016 -60 millions d’euros doivent encore être versés- à la société belge CFE, filiale du géant du dragage et du BTP Ackermans & van Haaren (AvH). Groupe coté au Bel 20.





Un ancien consultant déballe tout à la justice





Ce désastre financier cache des manœuvres encore plus embarrassantes. Un ancien consultant français pour CFE, Michel Marstal, a décidé de tout déballer à la justice. Avec ses avocats, Fabrice Delinde et Anissa Ben Amor, il a adressé des signalements au parquet fédéral belge et au parquet national financier français (PNF), au sujet de faits qu’il qualifie de “corruption”, “abus de biens sociaux”, “tentatives d’escroqueries” et “faux et usage de faux”.