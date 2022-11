Coupe du Monde: la télé chinoise censure les gens sans masque

la télé chinoise censure les gens sans masque

La télévision chinoise, en retransmettant les matchs de la Coupe du monde de football, ne montre plus d'images de spectateurs sans masques, après que ces images ont provoqué la colère des Chinois qui n'en peuvent plus des restrictions anti-Covid.





La Chine est la dernière grande économie à continuer la pratique du zéro-Covid, à coup de confinements brutaux de quartiers ou de villes entières, de longues quarantaines et de campagnes massives de tests.





Ces restrictions sont de plus en plus mal acceptées par les Chinois, et de nombreuses manifestations ont eu lieu ces derniers jours.





Pour éviter de montrer aux téléspectateurs chinois les stades remplis de supporters sans masque, la chaîne de sport de la CCTV a ainsi remplacé systématiquement, dans la retransmission du match Japon-Costa Rica, chaque image montrant des gens de trop près par des images des joueurs ou du stade, ou encore des images de foule prises d'assez loin pour ne pas permettre de distinguer les visages, a pu constater l'AFP.





En revanche, la retransmission non censurée était disponible sur internet, y compris sur Douyin, la version chinoise de TikTok.





Des dizaines de millions de personnes dans les grandes villes, y compris Pékin, Canton et Chongqing, étaient dans une forme ou une autre de confinement dimanche, pendant que les images de la Coupe du monde montrent des foules sans aucune restriction.





Une lettre ouverte se demandant si la Chine était bien "sur la même planète" que le Qatar et remettant en cause la politique anti-Covid chinoise a fait le buzz ces derniers jours sur la très populaire messagerie WeChat, avant d'être censurée par les autorités.