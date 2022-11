Coupe du Monde: le drapeau arc-en-ciel devient blanc pour contourner la censure qatarie

Le drapeau arc en ciel contourné au Qatar

L’association Stop Homophobie s’est associée à Pantone et a transformé le drapeau LGBT en drapeau blanc afin de contourner la censure lors de la Coupe du Monde de football, qui se déroulera au Qatar. L’ASBL appelle les autorités qataries à abroger la loi qui interdit les relations homosexuelles sur leur territoire.





Si la Fifa a assuré que les drapeaux LGBT seront autorisés dans les stades, lors de la Coupe du Monde qui débutera ce dimanche 20 novembre, l’homosexualité reste formellement interdite au Qatar. “Le lancement de la plus grande compétition de football approche et les droits des LGBT reculent dans certains pays. Au Qatar, l’article 285 du Code pénal punit les relations sexuelles extraconjugales notamment les relations entre personnes de même sexe. L’Émirat s’était pourtant engagé à des réformes profondes et à valoriser les droits humains, avec l’attribution du Mondial”, regrette l’association Stop Homophobie.





“Récemment, le comité d’organisation a publié des consignes à l’intention des supporters, invités notamment à ne pas brandir un drapeau LGBTQIA+, bridant ainsi des millions de personnes qui souhaitaient arborer les couleurs de la liberté et de l’amour”, poursuit l’association qui, pour contourner la censure, s’est associée à Pantone, une entreprise américaine connue pour ses nuanciers et ses codes couleurs.





Ensemble, elles ont réinventé le drapeau arc-en-ciel, qui est devenu blanc. Les couleurs ont été remplacées par les codes d’identification universels correspondant aux couleurs du drapeau original: Pantone 2347 C, Pantone 2018 C, Pantone 3945 C, Pantone 356 C, Pantone 2726 C, Pantone 253 C. “Cette initiative, ‘Colors Of Love’, a été imaginée en collaboration avec l’agence TBWA Paris. Une astuce pour ‘résister’, car le combat de la liberté et de l’égalité demeure”, poursuit Stop Homophobie. “Appelons les autorités qataries à abroger cette loi et introduire une législation qui protège contre la discrimination et les violences LGBT+-phobes.”