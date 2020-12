Coups de feu à un concert de Noël à New York, le suspect abattu par la police

Suspect abattu dans une église

Un homme a été abattu par la police de New York dimanche après avoir tiré dans la foule rassemblée dimanche pour un concert de chants de Noël devant une église de la ville.





Personne dans le public n'a été touché par ces tirs aux abords de la cathédrale St John the Divine à Manhattan, a affirmé le commissaire Dermot Shea de la police de New York. Trois policiers intervenus sur les lieux ont tiré une quinzaine de fois en direction de l'homme, dont l'identité n'a pas été communiquée, le touchant au moins une fois à la tête, a précisé M. Shea.





La police a retrouvé deux armes de poing sur place et un sac aux alentours contenant un réservoir plein d'essence, des cordes, du câble et de nombreux couteaux, a-t-il encore ajouté. Une porte-parole de la police de New York avait déclaré plus tôt que des policiers avaient fait usage de leurs armes après que l'homme avait commencé à tirer.





“Descendez-moi, tuez-moi !”





Une journaliste de l'AFP témoin de la scène a rapporté que l'homme avait tiré devant cette église à Manhattan alors que quelques centaines de personnes commençaient à se disperser après la fin des chants. "J'ai entendu deux ou trois détonations", a-t-elle dit. "J'ai regardé vers le haut et peut-être à dix mètres de moi sur les marches il y avait un type qui tirait", a-t-elle dit.





"Je voyais les flammes sortir du canon, je me suis mise à courir, pour sauver ma peau". Martha Stolley, autre témoin, a estimé que l'homme avait tiré huit ou dix fois avant d'être abattu par la police.