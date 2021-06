Covid-19 : 14 morts en France en 24 heures, 9024 malades hospitalisés

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : Le Figaro fait le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 continue de baisser en France, quand le variant delta a causé la mort de deux patients dans le Gers. Partout dans le monde, le variant inquiète. Le Figaro fait le point ce samedi 26 juin sur les dernières informations liées à la pandémie de Covid.









Les malades hospitalisés vont passer sous la barre des 9000, 12 décès en 24 heures.

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en France a continué à baisser samedi et s'apprête à repasser sous la barre des 9000 pour la première fois depuis plus de huit mois, selon les chiffres officiels. Actuellement, 9024 malades du Covid sont hospitalisés, contre 9190 la veille et environ 31.000 deux mois auparavant, mi-avril, au pic de la troisième vague. Ce chiffre n'était plus repassé sous la barre des 9.000 depuis le 13 octobre. La maladie a emporté 12 patients en 24 heures à l'hôpital, contre 33 la veille, portant le total des décès à 110.980 depuis le début de l'épidémie, en mars 2020.





21,1 millions de personnes vaccinées





Par ailleurs, 21,1 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées (soit avec deux doses soit avec une seule pour les gens qui avaient déjà eu le Covid ou ont reçu le vaccin Janssen), ce qui représente 31,3% de la population totale. En outre, 33,3 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 49,4% de la population totale).





Deux décès liés au variant Delta dans le Gers





Deux premiers cas de contamination par le variant Delta du Covid ont été détectés dans le Gers chez deux patients qui sont morts, selon l'Agence régionale de santé (ARS), qui annonce «un plan d'action immédiat» pour «éviter une reprise épidémique» dans ce département. Ces deux personnes âgées de 42 et 60 ans n'étaient pas vaccinées et leur état de santé «était marqué par des facteurs de risque», a indiqué l'ARS. Le variant représente désormais entre 9 et 10% des nouveaux cas positifs en France.





Sydney se reconfine





En Australie, après avoir décrété vendredi le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney, les autorités ont décidé samedi d'élargir, pour deux semaines, la mesure à l'ensemble de la métropole. Les rues de la plus importante ville d'Australie, qui compte plus de cinq millions d'habitants étaient presque vides samedi. Dans ce pays, qui a jusqu'à maintenant plutôt bien contenu la propagation du Covid-19, plus de 80 personnes ont été testées positives cette semaine face à la propagation du variant delta.









Records de décès à Saint Pétersbourg





Saint-Pétersbourg, la ville hôte de l'Euro qui compte 5,4 millions d'habitants, a officiellement enregistré samedi 107 morts en 24 heures. C'est le plus grand nombre de décès quotidiens dus au Covid-19 dans toutes les villes de Russie depuis le début de la pandémie, selon les agences de presse russes. Frappée de plein fouet par le variant Delta, la Russie dans son ensemble a recensé samedi 21.665 nouvelles contaminations, un record depuis janvier.





Le variant delta «dominant» au Portugal





Au Portugal, le variant Delta, qui a provoqué un rebond des contagions, représente officiellement plus de 51% des nouveaux cas et même plus de 70% dans la région de Lisbonne. Ce pays a décidé de resserrer les restrictions dans les municipalités les plus touchées comme sa capitale, dans laquelle les horaires et la capacité d'accueil des restaurants et des commerces ont de nouveau été réduits.





En Afrique du Sud, l'épidémie en «phase exponentielle»





En Afrique du Sud, le variant Delta est aussi à l'origine d'une flambée de nouvelles infections, ont déclaré samedi des scientifiques, tandis que le gouvernement envisage de prendre des mesures supplémentaires. Ce pays a enregistré 18.762 nouveaux cas de Covid-19 samedi, le chiffre quotidien le plus élevé depuis janvier. «Nous sommes entrés dans une phase exponentielle de la pandémie», a mis en garde Tulio de Oliveira, l'un des principaux virologues d'Afrique du Sud.





Fin des masques en Espagne et en Suisse





L'heure reste pour l'instant cependant à l'allègement des restrictions dans plusieurs pays d'Europe. En Espagne, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur à compter de samedi. La Suisse a aussi décidé de lever ce samedi une bonne partie des restrictions encore en place, notamment le port du masque à l'extérieur. En Italie, c'est lundi que les masques pourront tomber à l'extérieur.









À Londres, des manifestations anti-restrictions





Situation très différente au Royaume-Uni, où des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Londres pour dénoncer les restrictions face au Covid, après le report à juillet de la levée des dernières d'entre elles en raison d'une hausse du nombre des contaminations. C'est dans ce contexte, que le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, une figure clé de l'action gouvernementale contre la pandémie, a annoncé samedi sa démission pour avoir enfreint les règles mises en place face au Covid dans le cadre d'une liaison avec une conseillère, révélée par un tabloïd.