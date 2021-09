Covid-19 : Agnès Buzyn mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui"

L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui a démissionné mi-février 2020 au début de l'épidémie de Covid-19, arrive à la Cour de justice de la République (CJR), à Paris le 10 septembre 2021. Elle pourrait être mise en examen pour sa gestion de la crise du Covid-19. © Lucas Barioulet, AFP

L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, convoquée vendredi devant la Cour de justice de la République (CJR), a été mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui" en raison de sa gestion de l'épidémie de Covid-19 au début de l'année 2020.





"Aujourd'hui c'est une excellente opportunité pour moi de m'expliquer et de rétablir la vérité des faits. Je ne laisserai pas salir l'action du gouvernement, mon action en tant que ministre, alors que nous avons fait tant pour préparer notre pays à une crise sanitaire mondiale qui, je le rappelle, dure encore", avait-elle déclaré à la nuée de journalistes, accompagnée de son avocat Me Éric Dezeuze, lors de son arrivée à la CJR vendredi matin.





La mise en cause d'Agnès Buzyn est la première dans ce vaste dossier consacré à la manière – critiquée encore aujourd'hui – dont les autorités françaises ont anticipé, puis géré quotidiennement l'épidémie de Covid-19 qui a fait au moins 115 000 morts dans le pays, selon Santé publique France.





"Les risques de propagation sont très faibles"





Au tout début 2020, Agnès Buzyn occupait un rôle central, à la tête du ministère de la Santé (mai 2017 - février 2020). Alors que le monde commençait à prendre peur après les informations alarmantes venant de Wuhan, en Chine, celle qui est hématologue de formation avait pris la parole à l'Élysée le 24 janvier 2020 pour dire : "les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles". Avant de préciser que cette analyse pouvait "évoluer".





Mi-février, elle était remplacée par Olivier Véran, quittant le gouvernement pour briguer la mairie de Paris. Mais quelques jours après sa défaite électorale, alors que la France se confinait, elle créait un tollé en disant dans le Monde du 17 mars 2020 : "Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous". "Depuis le début je ne pensais qu'à une seule chose : au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade", avait-elle encore déclaré au Monde, au sujet du processus électoral.





Des propos confirmés en juin 2020 devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire : elle avait indiqué avoir alerté l'Élysée et Matignon en janvier sur le "danger" potentiel du coronavirus.





Depuis, la CJR, seule institution habilitée à juger des ministres en exercice, a reçu de nombreuses plaintes liées au Covid-19, "14 500" selon le procureur général près la Cour de cassation, François Molins, mercredi.





Plaintes recevables





Manque d'équipements de protection pour les soignants et pour la population, errements sur la nécessité ou non de porter des masques, etc.. Neuf de ces plaintes ont été jugées recevables par la commission des requêtes de la CJR, qui fait office de filtre, et ont permis l'ouverture d'une enquête en juillet 2020.





Depuis, d'autres plaintes ont été jugées recevables et jointes à l'enquête, tandis que des perquisitions ont été menées mi-octobre 2020 par les enquêteurs de l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) et de l'Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales).





Ces perquisitions ont visé les domiciles et bureaux du ministre de la Santé, Olivier Véran, de l'ex-Premier ministre Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn et d'une autre ancienne membre du gouvernement, Sibeth Ndiaye, mais aussi du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, et de la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chêne.





La commission d'instruction de la CJR a ouvert son enquête sur l'infraction "d'abstention de combattre un sinistre".





D'autres convocations





À l'issue de son audition, Agnès Buzyn peut être mise en examen ou ressortir sous le statut plus favorable de témoin assisté, si elle parvient à convaincre les juges qu'il n'existe pas suffisamment d'indices graves ou concordants qui puissent être retenus contre elle.





Ce développement majeur pourrait être suivi par d'autres convocations visant des membres actuels ou passés de l'exécutif, parmi lesquels Olivier Véran ou Édouard Philippe, et avoir d'importantes conséquences politiques pour la majorité alors qu'Emmanuel Macron pourrait briguer sa réélection au printemps 2022.





Interrogé jeudi au sujet de la convocation d'Agnès Buzyn, Jean Castex a répondu qu'"un chef de gouvernement ne [pouvait] pas commenter un processus judiciaire en cours".