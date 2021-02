Covid-19 aux États-Unis : 500 000 morts, un bilan "déchirant" pour Joe Biden

Cérémonie à la Maison Blanche en l'honneur des 500 000 morts américains du Covid-19, le 22 février, à Washington

Le président américain Joe Biden a présidé lundi une cérémonie d'hommage aux plus de 500 000 victimes du Covid-19 dans le pays. Le démocrate a aussi ordonné une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant cinq jours.

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, qui a dépassé 500 000 morts lundi 22 février, est "déchirant", a déclaré d'une voix émue le président américain Joe Biden lors d'une allocution depuis la Maison Blanche.







"Nous devons résister à la tentation de voir chaque vie comme une statistique […]. Nous devons le faire pour honorer les morts", a-t-il ajouté avant d'observer une minute de silence en présence de son épouse, Jill Biden, de la vice-présidente, Kamala Harris, et de son époux, Doug Emhoff. "Je demande aussi que nous agissions, que nous restions vigilants, que nous gardions nos distances, que nous portions des masques, que nous nous fassions vacciner", a-t-il ajouté.





Après l'allocution, les deux couples de l'exécutif américain sont apparus devant la Maison Blanche, où ils se sont recueillis quelques instants, d'abord silencieux, puis accompagnés dans cet hommage par le très populaire cantique "Amazing Grace", joué par un orchestre de marines.

Espoir avec les vaccins







Joe Biden s'est ensuite signé, entouré de 500 bougies pour symboliser les 500 000 morts disposées sur le balcon de la Maison Blanche et sur les escaliers qui y mène, avant de disparaître aux regards et aux caméras.





Le président démocrate a aussi ordonné une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux pendant cinq jours.





Avec 500 159 personnes ayant succombé au virus et plus de 28 millions de cas de contaminations, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde en valeur absolue par la pandémie. Le rythme actuel des vaccinations (1,7 million d'injections quotidiennes en moyenne) donne cependant espoir. "Je crois que nous allons nous rapprocher de la normalité d'ici à la fin de cette année", a ainsi affirmé vendredi Joe Biden.