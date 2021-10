Covid-19 : avec 40 000 cas par jour, le Royaume-Uni face à une nouvelle flambée épidémique

Sur la carte européenne, une lanterne rouge clignote. Au Royaume-Uni, les compteurs sanitaires s'affolent, avec en moyenne 40 000 contaminations quotidiennes liées au Covid-19. Dimanche, le chiffre a même grimpé jusqu'à 45 140, un niveau plus vu depuis trois mois. L'augmentation du nombre d'infections se reflète - dans une moindre mesure - sur le nombre de morts. Ces sept derniers jours, 852 personnes sont décédées - en hausse de 8,5% par rapport à la semaine précédente. Mais la tendance ne semble pas inquiéter le pouvoir politique en place, qui reste optimiste.





Le Premier ministre, Boris Johnson, avait pourtant tout misé sur sa campagne vaccinale - dont la célérité avait été saluée sur la scène internationale. La population britannique est largement protégée puisque 85% des habitants éligibles (âgés d'au moins 12 ans) ont reçu au moins une dose de vaccin, et près de 80% sont complètement immunisés. Mais cette protection n'a pas suffi à contrebalancer les effets liés à la levée des restrictions sanitaires dans le pays décidée le 19 juillet dernier.







Relâchement des gestes barrières



Depuis cette date, le Royaume-Uni a mis au placard le masque obligatoire et les mesures de distanciation sociale. Si la protection faciale reste par exemple obligatoire dans le métro londonien, le syndicat National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) estime que seuls 20% des passagers portent encore un masque durant leurs trajets contre 80% avant la levée des restrictions au début de l'été. De même, dans les supermarchés, les clients peuvent choisir de faire leurs courses avec le masque ou non. Souvent, la deuxième option est privilégiée.



Et l'entrée dans la saison hivernale pourrait gonfler le nombre de contaminations liées au coronavirus. Comme en France, le mode de vie des habitants va se modifier avec le raccourcissement des jours. Ils vont se retrouver dans des endroits plus confinés - facilitant la propagation du virus.





En plus d'avoir desserré la bride, le gouvernement britannique a tardé à lancer la campagne vaccinale des 12-15 ans, qui ont dû attendre le 20 septembre pour recevoir leur première dose. Jusque-là, le comité de vaccination britannique avait "jugé" que la vaccination des jeunes n'était pas nécessaire. En France, où le sérum contre le Covid-19 est accessible aux adolescents depuis mi-juin, 68% d'entre eux sont déjà doublement protégés.