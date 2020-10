Covid-19 : Castex annonce un couvre-feu dans 38 nouveaux départements et en Polynésie

Face à la progression du Covid-19 en France, le gouvernement serre de nouveau la vis. Près d'une semaine après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu à Paris et dans huit métropoles, le Premier ministre doit annoncer, jeudi, de nouvelles mesures, dont l'extension du couvre-feu à plus d'une trentaine de départements. Suivez en direct les déclarations et les réactions.





Six jours après l'entrée en vigueur du couvre-feu à Paris et dans huit métropoles, le Premier ministre Jean Castex remonte, jeudi 22 octobre, en première ligne pour annoncer le basculement de plusieurs autres départements en "alerte maximale", avec de nouveaux couvre-feux à la clé.





Alors que le Conseil scientifique a déjà prévenu que "les mois d'hiver seraient difficiles", l'exécutif a adopté en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 inclus. Nécessitant un vote au Parlement, il sera examiné dès ce weekend à l'Assemblée nationale.





L'exécutif entend aussi pouvoir appliquer des mesures de restrictions de circulation, de rassemblements ou d'ouvertures des établissements au moins jusqu'au 1er avril 2021, sur tout ou une partie du territoire et en fonction de la situation épidémique, selon le même texte.





Lors de sa conférence de presse, jeudi, Jean Castex devrait également revenir sur les mesures économiques et sociales d'accompagnement des professions durement touchées comme les restaurateurs ou les artistes, ainsi que des personnels soignants.





L'Assemblée a approuvé, mercredi soir, une rallonge de 2,4 milliards d'euros pour les établissements de santé, qui doit permettre l'ouverture de "4 000 nouveaux lits" d'hôpitaux et des revalorisations salariales promises aux soignants.