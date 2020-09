Covid-19 : des mesures de restriction à venir pour Lyon et Nice

Un personnel médical, muni d'un équipement de protection, attend pour effectuer un test de Covid-19, le 11 septembre 2020, sous une tente à Venissieux, près de Lyon.











Des mesures de restriction seront décidées localement d'ici samedi pour les villes de Lyon et Nice, où le coronavirus circule à un niveau inquiétant, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi, lors d'une conférence de presse.









"L'épidémie de Covid-19 est à nouveau très active dans notre pays" : les mots sont du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a annoncé, jeudi 17 septembre, lors d'une conférence de presse que la situation sanitaire dans les agglomérations de Lyon et Nice va nécessiter "des mesures pour enrayer la circulation du virus dans ces territoires".





"L'évolution des indicateurs épidémiologiques nous conduisent à retenir la même approche pour les villes de Lyon et de Nice qu'à Bordeaux et Marseille", a poursuivi le ministre.





En outre, "si la situation sanitaire ne s'améliore pas" à Marseille et en Guadeloupe, où des mesures ont déjà été adoptées, "il faudra sans doute prendre des mesures encore plus fortes", a prévenu Olivier Véran, citant "la possible fermeture des bars" ou "l'interdiction des rassemblements publics".