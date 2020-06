Covid-19 en Afrique : "Une forte inquiétude" quant aux conséquences économiques et sociales

Une étude menée dans 8 pays africains met en évidence en premier lieu une forte inquiétude quant aux conséquences économiques et sociales, en plus des craintes liées à la propagation de la Covid-19 et ses répercussions sanitaires, a appris l'APS.





L'étude des cabinets Deloitte, OpinionWay et 35°Nord intitulée "Les opinions publiques Africaines face à la crise du Covid-19" a été menée entre le 2 et le 14 mai. Elle a couvert l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, la République Démocratique du Congo et le Nigeria.





Ses auteurs ont recueilli les opinions de 4 017 personnes - 500 en moyenne par pays - représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, précise-t-on dans l'étude reçue de l'agence 35° Nord.





Alors que le niveau d'inquiétude concernant la contamination par le coronavirus est de 81 % (64 % sont très inquiets et 17 % assez inquiets), 60 % des personnes interrogées estiment que la situation économique de leur pays va se dégrader, lit-on dans le document.





Pour 12 %, la situation ne va pas changer, "alors que le continent est depuis une vingtaine d'années sur une dynamique de croissance économique soutenue et de confiance en l'avenir".





Les auteurs de l'étude notent qu'au-delà "de la détérioration de la situation macroéconomique de leur pays, 53 % anticipent également une dégradation de la situation de leur entreprise ou de leur situation professionnelle".





"De plus, ajoutent-ils, 54 % des personnes interrogées redoutent un affaiblissement de leur situation financière personnelle".





L'étude conclut aussi que les individus disposant des plus faibles revenus "sont plus enclins à penser que leur situation financière professionnelle va se dégrader (59 % contre 49 % pour ceux dont les revenus sont les plus élevés), à l'instar de ceux habitants en zone rurale (60 % contre 49 % en zone urbaine)".





Selon ses auteurs, "cette crise engendre en Afrique des inquiétudes spécifiques, concernant les craintes de pénurie alimentaire en Afrique subsaharienne et d'augmentation de la pauvreté".





"Ainsi, 82 % des personnes interrogées en Afrique du Sud jugent ce risque +important+ (dont 56 % +très important+), comme 78 % au Nigeria (68 % très important). Ces craintes portent essentiellement sur des denrées de première nécessité comme le riz (23 %), la farine (17 %), les légumes (13 %), ou l'huile (11 %)", souligne l'étude.





Pour ses auteurs, "ce pessimisme se retrouve dans la crainte d'une augmentation de la pauvreté en Afrique en 2020, exprimée par plus 8 personnes sur 10 (84 %) dans l'ensemble des pays interrogées".





À la lecture de ces résultats, "on constate que les personnes interrogées font part de leurs importantes préoccupations quant à la situation, à l'image des autres régions du monde", soulignent-ils.





Ils relèvent néanmoins que l'inquiétude "est plus élevée concernant les conséquences individuelles (situation professionnelle, finances personnelles) et sociales (hausse de la pauvreté, risque de pénurie alimentaire) de la crise que pour les conséquences macroéconomiques ou le risque sanitaire global".





L'étude Deloitte OpinionWay 35°Nord fait état d'un "fort niveau d'adhésion" des populations aux mesures de prévention (82 % pour le confinement, 81 % pour le couvre-feu) et de confiance envers les gouvernements (81 %) prises par les gouvernements "pour limiter les effets de l'épidémie".





Elle rappelle qu'à titre de comparaison, le gouvernement français bénéficie seulement de la confiance de 39 % des sondés dans une enquête similaire effectuée par OpinionWay.





Selon les auteurs de l'étude, les médecins arrivent en tête des sources d'informations fiables sur la situation sanitaire.