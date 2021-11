Covid-19 en Allemagne : inquiétude autour d’une recrudescence des infections

L'évolution actuelle de la pandémie de Covid en Allemagne, avec une hausse des infections, est plus rapide que celle constatée il y a un an, et ce malgré les vaccinations lancées fin décembre. Les autorités réfléchissent à des mesures et à une nouvelle rencontre au sommet pour éviter une quatrième vague qui remettrait en cause pour partie les progrès des derniers mois.



Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut





« L’heure est à nouveau à une certaine insouciance. » Angela Merkel a, durant le week-end, exprimé ses inquiétudes en raison de l’augmentation du nombre des infections en Allemagne. En une semaine, la hausse a été de 50% avec un taux d’incidence ce lundi de 155 cas de Covid pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours. Les vacances scolaires récentes et des déplacements supplémentaires, des rencontres à l’intérieur, plus nombreuses peuvent expliquer cette évolution. Mais pas uniquement.